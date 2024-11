Annamaria Bernardini de Pace, parole forti: "Perché il mio preferito è Marco Rizzo"

04 novembre 2024 a

Annamaria Bernardini de Pace le suona alla sinistra. Ospite di 4 di Sera nella puntata di domenica 3 novembre, l'avvocato mette al loro posto Elly Schlein e Vincenzo De Luca. I due, il cui rapporto è ai minimi termini, hanno un'ulteriore differenza: l'empatia. "De Luca ha empatia a differenza della Schlein e di altri rappresentanti della sinistra - premette la De Pace -. De Luca raccoglie consensi perché è empatico".

Questo però non basterebbe al governatore della Campania: "Secondo me il migliore della sinistra e che rappresenta il meglio della sinistra e che è una sinistra che può essere interessante e che può fare qualcosa è Marco Rizzo che è molto di sinistra ma che è poco simpatico alla gente perché ha pochi numeri". Insomma, quella all'interno del Pd sarebbe una battaglia persa. E pensare che Schlein e De Luca sono in rotta di collisione.

La leader dem ha ribadito la sua posizione in merito al terzo mandato, quello tanto agognato dal presidente della Regione Campania: "Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato. Le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo".