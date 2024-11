Lucia Annunziata, rissa con Di Battista: "Sciocchezze, castronerie", cala il gelo

06 novembre 2024 a

Botte da orbi a DiMartedì tra Alessandro Di Battista e Lucia Annunziata, e fortunatamente tra i due ci sono migliaia di chilometri di distanza.

Negli studi di La7 l'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha appena finito di urlare contro Alan Friedman, sostenendo che "c'è solo una cosa peggiore di Trump, ed è Kamala Harris". Da Washington, la Annunziata, che dal giugno scorso è europarlamentare del Pd, ascolta quasi disgustata. Quando Giovanni Floris le passa la parola, gela tutti: "Passo, questa discussione mi sembra al di fuori delle mie note, grazie". "Ci mancherebbe altro", ironizza Dibba a microfono aperto.

"Senti Giovanni, viviamo un momento molto molto difficile. Viviamo ore drammatiche e il fatto che si dicano sciocchezze all'aria aperta tra cui che Kamala Harris farà peggio di Trump...", "Argomentate però, argomentate!", protesta Di Battista. "Sciocchezza senza argomenti", rincara Friedman contro l'ex grillino. "Forse bisognerebbe essere un po' più informati. Ognuno può avere la propria opinione, ma castronerie di questi tempi no", è la censura durissima della Annunziata.

"Brava!", applaude Friedman. "Se non si argomenta o si è pavidi sulla questione internazionale, perché dalla dottoressa Annunziata non ho mai sentito una parola reale di condanna per il genocidio in Palestina - accusa Di Battista - oppure non avendo argomenti si vuole essere pro-establishment e non si ha la volontà di dire un pensiero serio".