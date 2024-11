Silvia Sardone, sfottò a David Parenzo: "Tutto bene? Quanto Maalox ha preso"

08 novembre 2024 a

Tutto continua a gravitare attorno al voto negli Stati Uniti, attorno alla vittoria di Donald Trump, per la seconda volta alla Casa Bianca. E ora al centro del dibattito mediatico ci sono le possibili conseguenze in termini di politica estera alla vittoria elettorale del tycoon, un tema di cui si parla a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7.

La puntata in questione è quella di oggi, venerdì 8 novembre 2024, in cui si parla delle "scorte di vodka" evocate da Viktor Orban, il riferimento era a Vladimir Putin, quel Putin che ha subito aperto al dialogo con Trump sull'Ucraina. Tra gli ospiti della trasmissione ecco anche la leghista Silvia Sardone. E proprio a quest'ultima si rivolge David Parenzo, chiedendole: "La scorta di vodka... beh, è uno strizzare l'occhio a Putin, mi pare. No?".

In risposta, però, la Sardone elude la domanda. "Prima di tutto, caro David Parenzo, come sta oggi? Tutto bene?", chiede la leghista con fare ironico. Dunque, Sardone spiega anche le ragioni di simile domanda: "No, perché io ricordo l'8 ottobre delle sue dichiarazioni: Kamala Harris la candidata, anzi la presidente degli Stati Uniti, diciamocelo subito. Allora mi chiedevo, no, vista la sua chiara campagna, visto il sostegno per Kamala Harris, mi chiedevo se si fosse ripreso, se avesse consumato scatole e scatole di Maalox o se si è rassegnato alla vittoria della destra anche negli Usa", aggiunge tagliente.

"Ecco la nota del Cremlino, questo ci dà già l'idea": il panico di Parenzo in diretta tv | Video

Da par suo, Parenzo replica: "Sono molto divertito, non bevo vodka non per ragioni putiniane ma perché quella sì mi dà un po' di bruciore. Mi terrorizza invece un po' questo rapporto di amorosi sensi e di intese con un signore... tra Orban e Putin c'è un'amicizia consolidata, questo un po' mi spaventa. Ma se a lei non spaventa...", conclude il siparietto Parenzo.

