Il generale Vannacci contro la Fornero a DiMartedì: "Mi spiace deluderla, io e lei non abbiamo niente in comune"

"Vede generale, od onorevole, come vuole. Noi abbiamo una cosa in comune: tutti e due abbiamo servito lo Stato". Elsa Fornero sembra tendere la mano al generale Roberto Vannacci, ma il confronto a distanza a DiMartedì, su La7, finisce malissimo.

"Io ho fatto il professore nell'Università, lei ha fatto il militare fino ai più alti gradi nell'esercito - prosegue l'ex ministra del Welfare, in collegamento con Giovanni Floris, rivolgendosi all'europarlamentare della Lega -. E' un servizio pubblico e per definizione al servizio degli altri, non ha certezze. Lei parla implicitamente forse di dialogo ma lei ha un'unica verità, la sua. Ma di verità non ce n'è una sola, il mondo è più sfaccettato e quello che trovo importante è avere apertura mentale".

"Io vivo a Torino e pensavo ai teppistelli dell'epoca di Don Bosco - ricorda ancora la Fornero, mentre Vannacci la ascolta impassibile -. Ragazzi che non avevano opportunità e che quindi erano costretti all'illegalità. Don Bosco li ha presi, portati negli oratori e fatto le scuole professionali. Lei avrebbe detto: 'Questi qui non hanno i nostri valori e quindi mandiamoli in galera e magari gettiamo pure la chiave'. La realtà è più complessa, generale, lei la squadra troppo".

"Mi dispiace deluderla, ma non credo che abbiamo qualcosa in comune - la gela alla velocità della luce il generale, salito alla ribalta l'estate del 2023 con il suo libro Il mondo al contrario -. Lei ha fatto la professoressa, io ho giurato fedeltà alla patria e giurato di difenderla in armi anche al prezzo della mia vita. Sono cose un po' diverse queste, sono cose riservate ai soldati".

