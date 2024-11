DiMartedì, Bersani tifa centri sociali: "Un fascista con la svastica? No so come avrei reagito"

Roberto Tortora 13 novembre 2024 a

Il sabato nero di Bologna ha lasciato molti strascichi negativi e polemiche, soprattutto nella gestione dell’ordine pubblico. Contemporaneamente, infatti, hanno marciato in centro CasaPound insieme ai Patrioti, i collettivi antifascisti con i centri sociali e gli anarchici.

I gruppi di estrema destra sono stati bloccati dalle forze dell’ordine in via Boldrini per evitare che si avvicinassero troppo a via Indipendenza, verso la quale stavano procedendo gli altri due cortei non autorizzati, tra proteste e scontri. Se ne parla a DiMartedì, il talk di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti, c’è anche Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Pd, sconvolto per la presenza di fascisti nella zona della stazione di Bologna, dove una bomba di matrice di estrema destra venne fatta scoppiare il 2 agosto 1980, causando 85 morti e più di 200 feriti, cioè la strage più eclatante dal secondo dopoguerra.

Bersani non ha mezze misure: “Se io fossi stato lì davanti alla stazione con un fascista con la svastica che mi marcia davanti al luogo dove loro hanno messo la bomba, io non so come avrei reagito, lo dico sinceramente. Quindi tocca a chi gestisce l'ordine pubblico prima di tutto metterci il buon senso, poi posson chiederlo anche a me e ce lo metto ma prima devono avercelo loro, non possono consentire una cosa di questo genere”.