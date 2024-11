L'aria che tira, Parenzo perde il controllo: "La devo mandare", il vaffa all'uomo di Musk in Italia

14 novembre 2024 a

"Io tollero tutto, caro Stroppa, ma se lei usa la mia trasmissione per fare regolamento di conti con una collega che ha scritto un articolo la devo mandare garbatamente a quel paese". Finisce in disgrazia l'intervista di David Parenzo ad Andrea Stroppa, "l'uomo di Elon Musk in Italia".

A L'aria che tira, su La7, si parla di Mister X e delle sue dure critiche ai giudici italiani che hanno stoppato il trasferimento di migranti irregolari in Albania. "Una ingerenza inaccettabile", secondo la sinistra indignata. Semplice "diritto di critica", secondo il Primo emendamento della Costituzione americana, si è difeso Musk, che nella giornata di mercoledì ha sentito la premier Giorgia Meloni e poi si è scusato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era intervenuto per difendere le toghe sottolineando come "l'Italia sa badare a se stessa". In ogni caso, una spinosa vicenda politico-diplomatica.