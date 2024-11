Capezzone spiana il grillino Colucci: "Ma ancora parlate?", ovazione in studio

15 novembre 2024 a

"Se Elon Musk ci sta seguendo, e organizza anche i viaggi su Marte, possiamo informarlo che noi su Marte ci siamo già". Daniele Capezzone, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, colpisce senza pietà Alfonso Colucci, "il simpatico rappresentante del Movimento 5 Stelle, cioè il partito dei banchi a rotelle".

Il deputato grillino, anche lui in collegamento con il talk dell'access prime time di Rete 4, se la prende subito: "La simpatia se la tenga per lei, non mi interessa essere simpatico". "Ha ragione lei, l'antipatico rappresentante dei 5 Stelle", replica il direttore editoriale di Libero. "Né simpatico né antipatico, parli in maniera corretta. Non si permetta!", si infervora l'onorevole, tanto da costringere Del Debbio a intervenire: "Vabbè, non era una offesa".

Capezzone riprende il suo discorso, ben più graffiante di una battuta: "Colucci ci parla di conti pubblici essendo il partito dei banchi a rotelle del Superbonus che ha sfasciato il bilancio dello Stato". "Queste sono stupidaggini", protesta ancora il pentastellato. "Fermo! Poi il partito che ci parla della competenza e che ha mandato Luigi Di Maio a fare il rappresentante del Golfo persico, voi che al massimo il Golfo di Napoli conoscete. Ma lei pensa che gli italiano siano scemi?".

Mentre Colucci si arrabbia, Capezzone serafico prosegue: "Parliamo seriamente. Voi nella legislatura precedente avete fatto un governo con la Lega, uno con il Pd e la Lorenzin e una con Draghi. Avete governato in tutte le posizioni del Kamasutra abolendo una sola povertà, la vostra, perché ora vi presentate con il vestitino, e ancora parlate? Ma andate a lavorare!". E mentre lo studio esplode in una ovazione Colucci si adira: "Ma non si permetta!".