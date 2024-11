Caracciolo e il "super-governo" di Musk: "Un alieno, qualcosa andrà storto"

16 novembre 2024 a

a

a

"La Storia non finisce qui", assicura Pier Luigi Bersani lanciando una sfida a Meloni, Salvini, Orban, Donald Trump e compagnia "sovranista". A Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber passa quindi la parola a Lucio Caracciolo, direttore di Limes e tra i più stimati esperti di geopolitica italiani.

"Destra contro sinistra, popolo contro élite: c'è un inganno in questa rappresentazione? Ed Elon Musk come capo del Dipartimento per l'efficienza governativa?", domanda la conduttrice al suo ospite.

"Razzista, incompetente, asservito". Fitto commissario Ue? Ecco gli insulti di Ilaria Salis | Guarda

"Questo gioco della destra e del popolo è dovuto alla incapacità della sinistra di rappresentare il popolo - mette subito in chiaro Caracciolo -. Cosa si intende per élite? In America, quelli che hanno i soldi per essere eletti. Senza Musk, la partita di Trump sarebbe stata diversa. C'è una sorta di plutocrazia che sta minando dall'interno la democrazia americana". E in Europa? Secondo Caracciolo la situazione è un po' diversa, "non è la prima volta che la destra si appoggia sul popolo contro quella che viene rappresentata come la borghesia illuminata, intellettuale e così via".

Argentina e Usa pronti al decollo, l'Europa deve ancora mettersi in moto