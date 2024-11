Montaruli gela Preziosi: "In testa la fiammetta da Miss", "Noi in periferia dove non c'è la sinistra"

16 novembre 2024 a

Alta tensione a L'Aria Che Tira dove Augusta Montaruli e Daniela Preziosi non se le mandano a dire. Accade nella puntata di venerdì 15 novembre quando la deputata di Fratelli d'Italia ironizza sull’opposizione riunitasi a Terni per sostenere la candidata alla regionali umbre, Stefania Proietti, rispolverando l’accusa di Giorgia Meloni ("Si vergognano a farsi fotografare insieme"). "Io invece avrei voluto vedere la foto del centrosinistra riunito – tuona Montaruli – così gli italiani, ogni volta che guardano quella fotografia, si ricordano da cosa sono scampati nel 2022".

Una battuta che non piace alla firma del Domani. "E lei invece - controbatte facendo riferimento allo sfondo della deputata - con quella fiammetta sopra la testa come una Miss?". Ma Montaruli non si lascia intimidire e ricorda: "Questo è il simbolo su cui gli italiani hanno messo una croce. Se vuole, le faccio vedere la parete intera di questa mia sede che si trova nella periferia di Torino, perché Fratelli d’Italia a Torino la sede ce l’ha in periferia dove la sinistra non c’è più. Questi sono simboli che dicono tanto di come noi facciamo politica".

Sempre nella stessa puntata, Preziosi ha trovato da dire anche con David Parenzo. La colpa del conduttore di La7? "Fare la caserma". Commentando le immagini in onda in diretta, con alcune ragazze che a Bologna hanno manifestato contro il patriarcato in reggiseno, il giornalista ha detto: "Scusate qua c'è una specie di spogliarello". Apriti cielo: "Smettetela di fare la caserma. È un flash mob contro il patriarcato", è intervenuta Preziosi. "Adesso non si può neanche dire spogliarello?", ha replicato a sua volta il conduttore alquanto stupito.