Antonio Cassano al ristorante di Salt Bae, "ecco lo scontrino": finisce male

20 novembre 2024 a

a

a

Uno scontrino da 880 euro. Uno choc alla cassa, anche per uno che si chiama Antonio Cassano e che di problemi, per quanto riguarda il portafoglio, ne ha senz'altro meno di tutti i comuni mortali. L'ex calciatore di Bari, Roma, Real Madrid, Milan e Inter confessa la sua disavventura a Viva el Futbol, il nuovo podcast che conduce in tandem con Lele Adani e Nicola Ventola (e nato dopo il divorzio rumoroso e rancoroso da Christian Vieri e dalla sua BoboTv).

Il 42enne ex Pibe de Bari è stato in vacanza con in Grecia e non ha potuto fare una capatina nel locale di Salt Bae, al secolo Nusret Gokce, il ristoratore-chef-macellaio turco famoso per il gesto di cospargere a pioggia del sale su tagli di carne tanto pregiati quanto mastodontici e, ça va sans dire, costosi.

Ecco quanto costa il taglio della pizza, lo scontrino scatena la polemica a Trento | Guarda

"Abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere", ha spiegato Cassano, con i sodali che già sghignazzavano sul divano, intuendo la malaparata. La cena in famiglia con la moglie Carolina Marcialis e i figli Christopher e Lionel procede bene fino al momento di chiedere il conto al cameriere, che gli porge come da prassi il piattino con la ricevuta. "Lo chiamo e gli dico: ‘Amico, mi sa che hai sbagliato’, e lui: ‘No, il conto è quello’. 220 a testa!". A quel punto Adani e Ventola passano direttamente dal ridere al rotolarsi sui sofà. "Quello poi mi fa, in inglese: ‘Come vi siete trovati?’ - chiude il cerchio FantAntonio -, e io: ‘Benissimo, ci rivedremo mai più!'".