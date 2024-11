Piero Fassino sbrocca con Tiziana Ferrario: "Sto parlando d'altro, lo vuoi capire?"

22 novembre 2024 a

"Fermo restando che i provvedimenti di giustizia di un organo a cui abbiamo aderito si rispettano, se vale che bisogna mantenere un'autonomia tra la valutazione degli atti giudiziari e quella degli atti politici non possiamo esimerci dal valutare le conseguenze che avrà questo mandato di cattura sul piano politico".

Mentre il governo di Israele ha già annunciato ricorso contro la decisione della Corte Penale Internazionale di spiccare un mandato d'arresto internazionale contro il premier Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Gallant, l'esponente del Pd Piero Fassino, ospite di David Parenzo in studio a L'aria che tira su La7 non nasconde le sue perplessità sulla sentenza dei giudici.

"Io 2 mesi fa sono stato in uno dei valichi di frontiera tra Gaza e Israele e ho visto con i miei occhi centinaia di camion che stavano parlando derrate sanitarie e alimentari", spiega l'ex segretario dei Democratici di sinistra. "Su questo esistono versioni contrastanti", alza il dito Tiziana Ferrario, ex giornalista del Tg 1.

"Questo è un problema dei magistrati. In sede politica tutto questo non può ridurre la critica a come Netanyahu ha condotto la reazione israeliana - prosegue Fassino -. Però poi come se ne esce? Ci vuole una accelerazione di iniziativa politica della comunità internazionale, per riattivare un percorso di soluzione politica. I due protagonisti sono Trump, che su questo conflitto ha la fiducia di Netanyahu, un rapporto stretto con i sauditi ed è l'autore degli accordi di Abramo. Se lo vuole, è l'uomo giusto. L'altro è Bin Salman, il leader dell'Arabia Saudita, il Paese più importante, l'unico che può garantire agli israeliani che uno Stato palestinese non li metterà a rischio".

"Il mondo è cambiato dagli accordi di Abramo, la scorsa settimana in un vertice straordinario a Riyad Bin Salman ha detto che 'Israele non deve attaccare la nostra sorella Iran', i due grandi nemici". "Ma non cambia quello che dico", ribatte Fassino -. Non parlo di riprendere gli accordi di Abramo, non farmi dire cose che non ho detto. Che Netanyahu non voglia lo Stato palestinese lo sappiamo e l'abbiamo criticato. Ma non stiamo parlando degli accordi di Abramo, sto parlando di un'altra cosa se vuoi capirla".