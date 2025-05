Vittorio Feltri censurato dal Pd a Lodi: escluso dagli ospiti

Sei schierato per certo non con la sinsitra? Puntuale come le tasse, scatta la censura rossa. Questa volta è toccato a Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale. Il nome del fondatore di Libero era presente nel cartellone degli ospiti del festival di Lodi "Il fiume dei libri", ma poi assente e al centro delle polemiche. La sua presenza, infatti, ha mandato su tutte le furie la maggioranza, guidata dal sindaco Andrea Furegato, del Partito Democratico. Così si è optato per l'esclusione di Vittorio Feltri dall'evento.

"Se non mi vogliono io non vengo - ha spiegato Vittorio Feltri al Cittadino -, figuriamoci: non sono né misogino, né quanto dicono loro, Ma poi di quello che pensano di me non mi importa niente. Un altro impegno non esiste: sarei venuto a Lodi, ma dopo che ho saputo ciò che pensa di me una parte della coalizione, è chiaro che non vengo a fare un dispetto a nessuno”.