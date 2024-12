Otto e Mezzo, Massimo Giannini massacra Beppe Grillo: "Uomo ridicolo, funereo, cosa vuole dire?"

03 dicembre 2024 a

a

a

Altra giornata di guerra nel M5s. Prima il video di Beppe Grillo sul carro funebre, la rappresentazione della morte, a suo giudizio, del Movimento guidato da Giuseppe Conte. Il comico ha inoltre parlato di un nuovo progetto politico, chiedendo in ogni caso all'ex premier di restituire il simbolo. Quindi la replica dello stesso Conte, durissima, al fondatore del M5s.

E del caos-M5s se ne parla a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove nella puntata di martedì 3 novembre, ospite in studio, c'è Massimo Giannini. E la firma di Repubblica si schiera apertamente con l'ex premier, almeno in questa diatriba, usando toni durissimi contro il comico genovese.

Chiamato in causa dalla Gruber, afferma: "Parafrasando il capolavoro di Bernardo Bertolucci, mi viene da dire La commedia di un uomo ridicolo. Onestamente, Grillo ha cambiato la storia di questo paese, pensiamo al Vaffa Day del 2008. Ecco, passare dal canotto di allora al carro funebre di oggi fa un certo effetto", premette picchiando durissimo.

"Diciamoci la verità: se lo merita, la sinistra". Cacciari non si tiene: umilia Schlein & co | Video

"Io non penso che la storia del M5s possa rinascere dalle ceneri che oggi Grillo ha officiato, anche se lui lo dice - riprende -. Qual è la nuova idea? Ho ascoltato la sua funerea registrazione, anche piuttosto lugubre: non si capisce cosa voglia dire, paccottiglia para-ideologica. Non è stato in grado di dire su che basi può rinascere e soprattutto per fare cosa. Non rappresenta una minaccia per Conte", conclude tranchant Giannini

Otto e Mezzo, qui l'intervento di Massimo Giannini: il video