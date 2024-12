Paola Maugeri, la rivelazione: "Orgasmo in menopausa? Sconquassante, ma non lo si dice"

04 dicembre 2024 a

a

a

"Arrendersi completamente. E avere fiducia nel maschile": Paola Maugeri, una delle più celebri giornaliste italiane della scena musicale, ha definito così l'orgasmo tantrico in un'intervista a Vanity Fair. "I veri grandi orgasmi si hanno nel momento in cui si lascia andare il controllo e ci si fida completamente del maschile", ha poi aggiunto la signora del Rock, che nel 2021 ha cambiato vita e si è trasferita in Svezia con suo figlio. Oggi insegna anche il potere della meditazione sulla sua piattaforma Humans.

Le donne, a suo dire, possono essere davvero libere solo quando non si sentono costrette a fare una sorta di performance: "Sembra sempre che noi donne dobbiamo performare, che ciò che siamo non sia mai abbastanza. E se anche sq***rti, non sq***rti come quelle dei film por***o. La cosa più fondamentale invece è stare in uno stato di totale femminilità, surrendering. Se ti fidi, godi. Se non ti fidi, non godi. Tante di noi non ci siamo mai fidate fino in fondo. Abbiamo raggiunto dei buoni orgasmi, ma non dei veri orgasmi".

Lei 57 anni, lui 28. Nicole Kidman confessa: "Troppi orgasmi", cosa è stata costretta a fare sul set | Video

Parlando della menopausa, invece, la Muageri ha voluto sfatare alcuni miti: "Della menopausa si narrano solo le patologie. Alle donne non si narra quanto sconquassante possa essere un orgasmo in menopausa. A volte, al riguardo, mi sento fare battutine in allusione al fatto che il mio compagno è sedici anni più giovane di me. La verità invece è che la vita è una somma di scelte. Io mi sono preparata per arrivare alla mia età da quando avevo dodici anni". In ogni caso, oggi la giornalista sta benissimo: "Adesso mi sento profondamente connessa e irresistibile! Ho avuto un'insegnante australiana che mi ha insegnato a toccarmi il collo. Ora dirai, ma che c'entra il collo con la yoni (antica parola sanscrita che eleva il concetto di genitali femminili a tempio sacro). C'entra! La connessione consapevole con il proprio corpo parte dal corpo e dalla presenza".