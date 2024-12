Mario Giordano contro Friedman e Parenzo: "Eroici combattenti da salotto", cosa mostra

22 dicembre 2024 a

La guerra prosegue in Ucraina, con Kiev che accusa il duro colpo. Stando all'analisi di Domenico Quirico diffusa su X da Mario Giordano "l'impossibilità di vincere in Ucraina riporta l'Occidente alla realtà dei fatti". "La Nato - si legge ancora - non può sopperire alla mancanza di uomini di Kiev. Dobbiamo scusarci con gli ucraini caduti".

Una considerazione che porta il conduttore di Rete 4 a pensare che questi "tre anni di guerra" siano stati "inutili". Il motivo? "Per arrivare dove tutti sapevamo che bisognava arrivare". Da qui la frecciata: "Quante vite umane è costata l’ideologia sponsorizzata da armi e soldi dei vari Corriere, Repubblica, Friedman, Parenzo e altri eroici combattenti da salotto?".

Non è nuova, ad esempio, la posizione del giornalista di La7, David Parenzo. Per il volto de L'Aria Che Tira, l'Occidente dovrebbe rispondere alla Russia "ma non può. Purtroppo l'Ucraina non era nella Nato e, quindi, l'opzione militare è stata esclusa fin dall'inizio. Mi sembra un segnale davvero importante che si arrivi al blocco dei conti degli oligarchi e di tutte le transazioni economiche che riguardano le banche russe. Non si è sul terreno di guerra con gli stivali, ma si interviene pesantemente sul piano economico pagando anche un prezzo perché l'Occidente, con le sanzioni, pagherà un prezzo caro. Ma è giusto così. È giusto che le autarchia vengano isolate anche con il soft-power".