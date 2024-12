Littizzetto da Fazio, "chi ce l'ha più lungo": la letterina indigna l'Italia e diventa un caso

24 dicembre 2024 a

La sua "letterina" a Che Tempo che fa, per l'occasione indirizzata a Babbo Natale, Luciana Littizzetto l'ha letta nella scorsa puntata andata in onda domenica 22 dicembre. Ma un passaggio in particolare sta diventando virale in queste ore, facendo il giro di bacheche e profili X e non certo per motivi meritori.

"Per prima cosa - è la richiesta della comica torinese, spalla fissa di Fabio Fazio ieri in Rai e oggi a Nove - porta a Trump, Musk, Putin, Zelensky, Netanyahu, Erdogan e Kim Jong-un un bel righello, così se lo misurano e capiscono finalmente chi ce l'ha più lungo". In poche battute, elencati tutti i potenti del mondo, ovviamente i "cattivi". E per ovvi, biologici motivi non c'è Giorgia Meloni, altrimenti immaginiamo che Lucianina avrebbe trovato un posticino anche per lei.

Ma è proprio la presenza di Putin e Zelensky, l'aggressore e l'aggredito, peraltro giustapposti uno accanto all'altro, a indignare parecchi utenti sui social. Perché certo, si può criticare il presidente ucraino per aver sperato non solo di respingere gli invasori russi, ma addirittura di aver per parecchi mesi sognato di riconquistare anche la Crimea. Oppure per aver sopravvalutato le forze di Kiev e l'impatto del sostegno occidentale. Ma metterlo sullo stesso piano dello Zar no, questo è troppo. E infatti c'è chi accusa la Littizzetto di prestare il fianco alla propaganda russa o, molto più semplicemente, di lasciarsi condizionare dalla logica populista e "paci-finta" italiana che alberga in tanta parte del centrosinistra.