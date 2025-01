Chef Locatelli, "fuori dal nostro controllo": il suo ristorante a Londra chiude, cosa c'è dietro

03 gennaio 2025 a

"È con la tristezza nel cuore, e per ragioni fuori dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva del locale": chiude il ristorante dello chef Giorgio Locatelli, giudice di Masterchef Italia, a Londra. L'annuncio sulla "Locanda Locatelli", una stella Michelin, fondata 23 anni fa nel quartiere di Marylebone, è arrivato con un post pubblicato su Instagram dall'account ufficiale del ristorante di cucina italiana. "Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali nel tempo sono diventati degli amici", si legge nel messaggio. Alla fine del post, però, ecco l'annuncio di un nuovo progetto: "Quando una porta si chiude, un’altra si apre, per cui seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti. Vi auguriamo un 2025 di felicità, prosperità e salute e grazie a tutti per la vostra fedeltà in questi 23 anni".

E' probabile che il locale chiuderà in quella sede per poi riaprire altrove. Da alcune fonti, come riporta il Corriere della Sera, emerge il motivo della chiusura. Pare che dipenda da un un nuovo progetto dell’hotel cinque stelle Hyatt RegencyLondon - The Churchill, l'hotel all’interno del quale si trova il ristorante di Locatelli, che con la struttura ha un contratto di gestione. La Locanda è tra i ristoranti italiani più prestigiosi di Londra. Locatelli ci era arrivato nel 1986 da Corgeno di Vergiate, in provincia di Varese, dov’è nato, dopo alcune esperienze lavorative tra Italia e Svizzera.

Il suo primo locale a Londra è stato "Zafferano", nel 1997, che conquistò la sua prima stella Michelin nel ’99. La Locanda Locatelli, invece, è stata inaugurata nel 2002 con sua moglie Plaxy Exton, sua socia. Nel 2003 è arrivata la stella Michelin, confermata per i successivi anni.