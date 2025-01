Cecilia Sala, ennesima figuraccia dell'"imbucato" Gualtieri: cosa centra Tony Effe

09 gennaio 2025 a

Tutto il mondo della politica ha accolto con grande gioia il ritorno di Cecilia Sala in Italia. Il merito, ovviamente, è di Giorgia Meloni e del suo governo che, grazie agli sforzi diplomatici condotti in questi venti giorni, sono riusciti a liberare la giornalista dalla prigione iraniana. Curiosamente, però, a Ciampino c'era un imbucato di primo ordine. Roberto Gualtieri ha deciso infatti di partecipare all'accoglienza della giornalista, appena sbarcata nella capitale.

Tralasciando il fatto che in molti si sono chiesti cosa ci facesse a Ciampino il sindaco di Roma, alcuni hanno tirato in ballo un dettaglio non da poco. Cecilia Sala, infatti, ha fatto da comparsa in uno dei videoclip realizzati proprio da Tony Effe, quando era ancora un membro della Dark Polo Gang. Era il 2017 e il gruppo Trap stava cercando una persona che potesse interpretare il ruolo di una spacciatrice nella loro canzone Caramelle. "Le do un bacio e già si spoglia. Non ho bisogno di queste tr***e. Mi chiama solo per la droga. Caramelle gusto cola. Le vendo a lei, lei le vende in zona", recita uno dei versi del brano.

La canzone è tornata alla ribalta dopo che Roberto Gualtieri aveva deciso di ritirare l'invito a Tony Effe per il concertone di Capodanno organizzato al Circo Massimo. I testi del trapper erano stati giudicati dalle femministe del Pd "sessisti". Ma la decisione del sindaco si era presto trasformata in un boomerang mediatico, con l'epilogo che tutti conosciamo.