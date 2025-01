PiazzaPulita, Giovanni Floris: "Ecco come si abbattono i fascisti"

17 gennaio 2025 a

a

a

"Lavoriamo sul dubbio, non sulla certezza": Giovanni Floris, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, lo ha detto a proposito del fascismo. Poi, ha aggiunto: "Non è chi ha l’informazione, la cultura, la sapienza, che deve correggere i fascisti. I fascisti si abbattono col dubbio, con il sorriso. Se tu gli dici: non puoi scrivere questo...". "Alimenti il mito della censura", ha proseguito il conduttore.

Formigli, poi, ha incalzato il suo ospite ricordando: "Oliviero Toscani nella sua ultima bellissima intervista dice: 'il fascismo di oggi è una democrazia del controllo con un apparato di comunicazione pazzesco'". "Il fascismo è un'esperienza storica, non torna, non serve che torni - ha replicato Floris - ma ci sono dei tratti nel momento di storia che stiamo vivendo che devono preoccuparci a prescindere dal fascismo. Quello che a me viene sempre in mente è che la storia succede, non è che si studia solo. Sta succedendo adesso. Le debolezze dei sistemi liberal democratici stanno autorizzando queste forze a prendere spazio. La debolezza di chi non si unisce davanti alla necessità di difendere i sistemi democratici... Tutti questi fatti non succedono perché è forte la destra, ma perché tutti gli altri sono piccoli".

"Come si abbattono i fascisti": Floris a PiazzaPulita, guarda qui il video