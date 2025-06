PiazzaPulita, la sparata di Li Gotti su Meloni: "Un reato"

Ci risiamo. Luigi Li Gotti ci riprova. L'avvocato, autore della denuncia per favoreggiamento e peculato in concorso che ha fatto scattare l’avviso di garanzia per la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sul caso Almasri, non si arrende. Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, il legale si sofferma sul referendum e sulla posizione del premier. Meloni ha detto che sarebbe andata al seggio ma non avrebbe ritirato le schede. Quanto basta a scatenare Li Gotti, l'avvocato dal passato politico.

"Io faccio un discorso giuridico - premette nella puntata in onda giovedì 5 maggio su La7 -. Domani sera a mezzanotte scatta il silenzio elettorale, per cui ogni manifestazione di propaganda è vietata. Nel momento in cui la presidente Meloni annuncia di andare al seggio e di fare il gran rifiuto delle schede, sa benissimo che sarà seguita dalle telecamere".