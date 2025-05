Piazzapulita, Francesca Albanese detta ordini alla Meloni

Albanese esorta il governo: “Ciò che mi sento di dire al governo è che dovrebbe prendere in serissima considerazione della diffida , che - non so se ha letto - è stata mossa da dieci coraggiosissimi avvocati e giuristi in Italia e raccolta da tante parti della società civile e da parlamentari. Questi chiedono al governo di sospendere l' accordo di partenariato che include una parte di elementi di difesa e accordi militari con il governo israeliano. Va sospeso, assolutamente, l'Italia deve fare di più”.

A Gaza continuano a piovere bombe e la gente continua a morire. A Piazzapulita , programma di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli , è ospite Francesca Albanese , relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, autrice del libro Quando il mondo dorme, che denuncia le atrocità in atto: 60mila morti, 16mila bambini uccisi, fame, torture e carestia. Formigli le chiede: “Ci saranno due manifestazioni per Gaza, il 6 e il 7 Giugno, non ci sarà la destra né il governo. Lei si sente di dire qualcosa al governo?”.

Formigli, allora, le muove questa osservazione: “Perché secondo lei non lo fa, alcuni paesi lo hanno annunciato, come ad esempio la Gran Bretagna”. La Albanese, però, smorza le iniziative d’Oltremanica: “È tutta postura quella degli inglesi, hanno sospeso 30 accordi e ce ne sono però in piedi ancora 300. L'Italia è più sfacciata, se legge quella diffida è fantastica, perché comincia in nome della costituzione, l'atto politico, si deve ricordare a qualsiasi governo, non è svincolato dalla costituzione. Ho deciso di scrivere questo libro per il sonno di pietra che si deve rompere. Questo non sarà l'ultimo genocidio della storia, questo diventerà il modo di gestire le masse se non ci svegliamo”.