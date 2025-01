Marta Collot contro i carabinieri: "Quello di Ramy? Un omicidio", rivolta in studio da Del Debbio

17 gennaio 2025 a

La morte di Ramy Elgaml, con un secondo video che riprende i momenti concitati dopo l'incidente, infiamma lo studio di Dritto e Rovescio. Ospite di Paolo Del Debbio, c'è Marta Collot. L'esponente di Potere al Popolo non ha dubbi: per lei la morte del 19enne egiziano è stata un "omicidio". "Chi, chi lo avrebbe ammazzato?", chiede stupito Giuseppe Cruciani. Immediata la replica: "Io penso che sia stato ammazzato chiaramente dai poliziotti".

Parole che scatenano lo studio, dove i presenti vengono ripresi dalle telecamere mentre scuotono la testa. Poco prima infatti è stato mostrato un filmato registrato dalla bodycam del carabiniere che subito dopo l’impatto, dopo soli 57 secondi, non solo chiama i soccorsi sia per Ramy che per Fares, ma prova subito a rianimare il ragazzo egiziano.

Immagini che mettono in imbarazzo la stessa Collot: "Che senso ha definire il prima o il dopo dell’impatto - tuona ancora -. Vogliamo forse rimuovere gli altri video? Io penso che si debba parlare di omicidio". Tesi simile era stata sostenuta da Maria Teresa Meli, questa volta su La7. Qui la giornalista si è resa protagonista di un botta e risposta con Francesco Giubilei. Per la firma del Corriere della Sera, il 19enne "è stato ammazzato": "È successo che un certo punto" avranno pensato "vabbè, questo è un extracomunitario del cavolo possiamo anche farlo slittare". Peccato però che Ramy avesse il casco. Motivo per cui sarebbe stato difficile capire la nazionalità.