Cosenza, neonata rapita. Atreju: "I comunisti si sono evoluti", chi sono davvero Rosa Vespa e Aqua Moses

"I comunisti si sono 'evoluti'" scrive su X l'account di Atreju, l'associazione giovanile di Fratelli d'Italia, condividendo l'incredibile, agghiacciante notizia della neonata rapita in ospedale a Cosenza da una coppia che aveva finto con tutti di aspettare un bambino.

La piccola è stata ritrovata nel giro di 24 ore, con la premier Giorgia Meloni che ha pubblicamente ringraziato le forze dell'ordine per il grande impegno e il risultato immediato. Ed è subito polemica per l'identità dei due rapitori: di estrema sinistra e vicini all'ex sindaco Riace Mimmo Lucano, quello del "modello-accoglienza" che spopolava qualche anno fa. E quelli di Atreju picchiano duro: "I comunisti non mangeranno i bambini ma a quanto pare li rubano".

Rosa Vespa, architetto di 51 anni, e Aqua Moses, 43enne senegalese mediatore culturale in una cooperativa vicina a Riace e sostenitore dichiarato di Potere al popolo, sono sposati dal 2021 e avevano cercato per anni di avere un figlio, senza riuscirci. Nemmeno la richiesta di adozione di un bimbo nel 2023 era andato a buon fine. Ed è in questo quadro di disperazione esistenziale che hanno organizzato il loro folle disegno criminale.

Nove mesi fa Rosa annuncia di essere incinta a parenti e amici. Il bimbo si sarebbe dovuto chiamare Ansel. L'8 gennaio sui social scrive: "Il nostro miracolo è arrivato!". Però mancava il neonato. Dopo aver raccontato di aver dato alla luce il piccolo ma di averlo dovuto lasciare in clinica per accertamenti, Rosa e Aqua passano all'azione rapendo la piccola Sofia direttamente nella clinica Sacro Cuore di Cosenza. Le telecamere di sorveglianza li hanno ripresi mentre litigavano perché Moses si era accorto che la compagna aveva rapito una bimba al posto di un maschietto. Tornati a casa, hanno addirittura organizzato una festicciola con i parenti per accogliere Sofia, prima del blitz degli agenti che hanno fatto emergere una verittà sconvolgente.