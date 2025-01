4 di Sera, Del Debbio spiana il piddino Benifei: "Putt***, cosa ca*** c'entra?"

30 gennaio 2025 a

Paolo Del Debbio non trattiene la rabbia. Accade a 4 di Sera, durante la puntata in onda mercoledì 29 gennaio. Qui, in collegamento, spunta Brando Benifei. È lui che il conduttore di Rete 4 rimprovera. Il Pd, suo partito, ha pubblicato un post a dir poco vergognoso. Su Facebook i deputati dem hanno paragonato Giorgia Meloni a Mussolini. "È un fatto storico", commenta subito il dem mentre il giornalista si spazientisce: "Cosa è un fatto storico? Vi inventate questa putt***, mettete questa roba".

"Non è che va applaudita", interviene ancora Benifei in riferimento al premier e al caso Almasri per cui è indagata. Del Debbio però tiene a precisare che "non è una questione di applaudire o meno", "è che quella roba non va fatta. Non va messa la 'M' di Mussolini. Basta con questa storia, sono putt***". Finita qui? Niente affatto: "Cosa ca*** c'entra Almasri con la 'M' di Mussolini? Me lo spieghi".

Inutili i tentativi di Benifei di giustificare i colleghi: "La loro è stata sicuramente una provocazione aggressiva, ma Meloni non è venuta a riferire". "Ah quindi è mussoliniana perché non ha riferito in Parlamento?", domanda il conduttore mentre il dem accusa il presidente del Consiglio di "mandare a casa i criminali". Parole alle quali Del Debbio risponde con uno schietto: "Studiatevi la ragion di Stato e la sicurezza nazionale e poi ne riparliamo".