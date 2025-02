Mauro Corona sconvolge la Berlinguer: "La signora con la falce è circolata nella mia famiglia"

Roberto Tortora 05 febbraio 2025 a

a

a

Momento rivelatorio e toccante per l’alpinista e scrittore Mauro Corona a È Sempre CartaBianca, programma di approfondimento politico e sociale, condotto da Bianca Berlinguer ogni martedì in prima serata su Rete 4.

In occasione della giornata mondiale contro il cancro, infatti, la Berlinguer mostra a Corona gli scatti Instagram della modella Bianca Balti, che sta combattendo la sua battaglia contro il tumore che le ha invaso le ovaie e che, nonostante tutto, la sta facendo sentire più viva che mai, come da lei stessa scritto sul suo profilo social. La Balti, infatti, scrive: “L’8 settembre 2024 è il giorno in cui il cancro, ovarico per essere precisi, è entrato nella mia vita palesandosi come una condanna a morte. Il 14 ottobre ho iniziato il mio percorso di chemioterapia, che si è appena concluso lunedì scorso, 27 gennaio, ma con mia grande sorpresa, in quegli ultimi mesi mi sono sentita viva come non mai. Non davo più per scontata la mia vita – scrive la Balti - e la mia gratitudine ha raggiunto il picco massimo. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione. È stato difficile e non è ancora del tutto finita, ma non lo cambierei in nessun altro modo. Si dice: ‘Ciò che non ti uccide ti rende più forte’, ma la mia esperienza è che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare la vita molto di più”.

La Berlinguer, allora, commenta e chiede allo scrittore: “Sono delle parole belle e importanti, la vita la si apprezza davvero quando si capisce che la si può perdere da un momento all'altro?”.

Corona, allora, rivela un particolare della sua famiglia, in particolar modo delle sue figlie: “Personalmente non ho avuto quest'esperienza ancora, però in famiglia è circolata la signora con la falce (la morte, ndr). Adesso sono guarite le mie figlie, stanno bene, hanno ripreso a fare sport e a fare le loro cose. È giusto fare la giornata del cancro o la giornata in nome di altre cose, ma la giornata del cancro dev'essere tutti i giorni, investendo nella ricerca. Abbiamo già fatto passi avanti con donazioni, con offerte etc.. È bello avere una giornata, ma poi domani? Dev'essere tutti gli anni e tutto l'anno la giornata dei tumori, con donazioni e la consegna di tanti soldi alla ricerca, badando che vadano a finire in mani giuste, e fare passi avanti contro questa malattia che ti mette ai ferri corti con la vita”.