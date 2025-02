Almasri, Li Gotti grida al complotto: "Riina mi voleva uccidere. Si arrampicano sugli specchi"

06 febbraio 2025 a

"Si sente un po' al centro del mirino in tutta questa storia? Molto è dipeso da lei, è lei che ha lanciato questa cluster bomb": David Parenzo lo ha chiesto, nello studio de L'Aria che tira su La7, all'avvocato Luigi Li Gotti, colui che ha presentato l'esposto alla Procura di Roma contro il governo per il caso del generale libico Almasri, prima arrestato e poi rimpatriato.

"Qualche accusa...", ha risposto Li Gotti. "Si sente minacciato?", lo ha incalzato il conduttore. E lui: "Si stanno arrampicando sugli specchi, devono cercare qualcosa per potermi colpire, io sono abbastanza trasparente, quindi soggettivamente non sono preoccupato". "Qualcuno ha ipotizzato: ecco Li Gotti... Andiamo a ripercorrere cosa ha fatto Li Gotti, che ha difeso i mafiosi...", ha aggiunto Parenzo. E l'avvocato ha sottolineato: "Sono stato sotto scorta per 20 anni perché Totò Riina mi voleva uccidere". "Quindi lei dice che questa qui è roba fresca", ha chiosato il giornalista.

Ospite di E' sempre Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete 4, invece, Li Gotti ha attaccato Giorgia Meloni per il video con cui ha comunicato di essere indagata insieme a Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano per peculato e favoreggiamento per la vicenda Almasri: "Se il presidente del Consiglio avesse invocato il segreto di Stato non sarebbe successo nulla. Il presidente del Consiglio ha fatto un video per dire che il governo non c'entrava nulla e che il generale è stato rimandato in Libia per decisione dei magistrati".