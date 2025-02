Susanna Ceccardi da Del Debbio con il cappellino che fa impazzire la sinistra

08 febbraio 2025 a

"Tra i diritti umani fondamentali di una persona c'è anche il diritto alla sicurezza, c'è anche la certezza della pena, c'è anche la certezza del diritto". Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, si presenta in collegamento con 4 di Sera su Rete 4 indossando in testa il cappellino "Make Europe Great Again", "Fai di nuovo grande l'Europa", lo slogan dei Patrioti ispirato al motto di Donald Trump e rilanciato in salsa Ue da Elon Musk. In collegamento c'è anche Pina Picierno, big del Pd in Europa, che la ascolta in silenzio, più volte con l'espressione corrucciata o perplessa.

"Se un immigrato viene in un Paese straniero, in un altro Paese, in America o in Europa, deve sapere che se commette un reato per quel reato verrà punito e verrà incarcerato. Guantanamo - riflette ancora l'ex sindaca di Cecina - nel progetto di Trump non è altro che un tentativo di esternalizzazione di un carcere che attendono l'espulsione".

"Non è detto che arriveranno le torture che la sinistra auspica per poter puntare il dito - prosegue la Ceccardi -. Si sono verificati alcuni episodi di tortura durante altre amministrazioni in precedenza rispetto agli estremisti islamici ma questo non è detto che debba avvenire anche per immigrati irregolari che andranno lì e che devono essere rimpatriati". "Meno male, speriamo!", commenta polemicamente Antonio Caprarica, in studio da Paolo Del Debbio.