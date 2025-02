Simon Bonafè del Pd, "facciamo come la Cina". Sconcerto da Del Debbio

10 febbraio 2025 a

"Imitiamo la Cina". Altro che negoziare con la Casa Bianca: Simona Bonafè, europarlamentare del Pd, invoca la guerra dei dazi dell'Unione europea contro Donald Trump, a patto che tutti i paesi membri vadano nella stessa direzione. I telespettatori di 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio la ascoltano e la critica (laddove non la insultano direttamente) su X, in tempo reale.

"Se Trump dovesse emettere dazi ai prodotti che arrivano dall'Europa e dall'Italia sarebbe un danno alle nostre economie, in particolare quella italiana - sottolinea l'esponente dem in collegamento con lo studio -. La nostra è una economia a forte vocazione export, esportiamo più di quanto esportiamo. E quindi sarebbe un bel danno". E fin qui, poco o nulla da obiettare.

Ma è sulla risposta da dare agli Stati Uniti che la Bonafè parte lancia in resta. "Lei dice: come si dovrebbe muovere l'Europa? Io vedo come si sta muovendo la Cina. La Cina ha detto: benissimo, Trump, mi vuoi mettere i dazi? E io metterò in campo misure di ritorsione pari a quelle che tu metti in campo contro di me". Uno scenario economicamente apocalittico.

"L'Europa cosa deve fare? Mostrare l'altra guancia? Intanto l'Europa deve cominciare a capire che i singoli Paesi da soli non vanno da nessuna parte. Purtroppo abbiamo visto Salvini che l'ultimo weekend a Madrid ha riunito tutti i Patrioti che dicono 'ci vuole meno Europa'. Mentre io credo che ci voglia più Europa!".

"La Bonafè come tutti i sinistri si sono e si trovano bene con i cinesi", è uno dei primi commenti firmati da "un italiano convinto". E ancora: "Parlare di economia con Pd e 5 Stelle è come chiedere a un asino di recitare L'Infinito di Leopardi", "Fronte comune quando la Germania e la Francia rischiano grosso? Ma quando la Germania poteva fare i propri interessi invece? L'Italia pensi all'Italia!", "Ecco perché voi al governo non ci andrete più!!!".