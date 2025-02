Chat rubate a FdI, Roberto Saviano fa il martire. "Sete di vendetta, paura, violenza"

12 febbraio 2025 a

"Nel libro si svela ciò che FdI non avrebbe mai voluto far emergere. Odio, violenza verbale (il mio 'bast***' era da dilettanti), paura degli avversari non solo politici, ma soprattutto esponenti della società civile. Violenza verbale, sete di vendetta e soprattutto paura. Paura di chi smaschera la loro incapacità di governare". Per Roberto Saviano il libro di Giacomo Salvini Fratelli di chat è diventata l'ennesima occasione per ergersi a grande martire politico d'Italia. Un moderno Giacomo Matteotti.

L'autore di Gomorra ha scoperto di essere un protagonista privilegiato delle conversazioni degli esponenti di FdI su WhatsApp. E non potrebbe essere altrimenti. Oltre a essere uno dei più accaniti avversari di Giorgia Meloni e co., in passato ha anche offeso il premier e Matteo Salvini dando loro l'appellativo di "Bastardi". L'editorialista del Corriere è poi stato querelato dai diretti interessati e condannato in un secondo momento a pagare una multa - quasi simbolica - di 1000 euro. E, di conseguenza, nelle chat di FdI in tanti hanno espresso soddisfazione per l'accaduto. "Evviva, paga infame", aveva scritto Antonio Deidda. Per Andrea Delmastro, invece, la multa di Saviano era troppo poco salata: "Almeno gli serva da lezione".

Saviano dunque si è sfogato sui social: "Mentre il governo implode, divorato dall’incompetenza e dal sospetto reciproco. Si spiano tra loro (caso Caputi), negano l’uso di spyware israeliani contro giornalisti e attivisti, non sanno nemmeno perché hanno rimpatriato Almasri". Insomma: "Troppi errori, troppi scandali, troppe menzogne. Il governo è terrorizzato e fa bene a esserlo perché gli italiani stanno iniziando a capire il bluff".