Elon Musk, il figlio insulta Trump: "Zitto, non sei il mio presidente. Devi andartene!"

È già diventato virale il video con il piccolo X Æ A-Xii protagonista. Il figlio di Elon Musk, nello Studio Ovale con il padre e Donald Trump, ha catalizzato l'attenzione dei giornalisti. Il motivo? Alcune parole pronunciate dal bimbo di 4 anni. Mentre il patron di Tesla discuteva di questioni legate al Dipartimento per l'Efficienza Governativa (Doge), sembra che il bambino sia spazientito. Nei filmati lo si vede mettere le dita nelle orecchie del magnate sudafricano che, cercando di restare composto, ha detto: "I tell you, gravitas can be difficult sometimes", ovvero: "A volte è molto difficile restare seri". Ma non è finita qui.

A scatenare i media, le frasi che avrebbe pronunciato il piccolo. E tutte rivolte al presidente americano. Tra queste: "Voglio che tu stia zitto", "Non sei il presidente, devi andartene". Ma se i presenti in studio si sono lasciati andare a una risata, lo stesso non si può dire della mamma. Grimes, questo è il suo nome, ha dichiarato pubblicamente di non essere d'accordo con l'esposizione del figlio in un contesto politico così importante. I maligni sostengono che questo sia dovuto al fatto che la cantante è in causa con Musk per l'affidamento dei tre figli avuti insieme, e non per il fatto in sé.

Il bambino "non dovrebbe esser visto in pubblico in questo modo. Ma sono contenta che è stato educato", ha detto la musicista canadese. Già in passato, Claire Boucher, questo il vero nome della donna, aveva definito la messa in mostra del piccolo X da parte del padre "una mia personale tragedia". In un altro post su X, la cantante ha anche criticato "l'assenza di decoro nel dibattito politico", attribuendo "tutto quello che è successo nell'ultimo decennio" al fatto che "l'arte della diplomazia e di una leadership competente sono andate perdute".