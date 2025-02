Papa Francesco? Messa, messaggi e internet: il suo riposo in ospedale

17 febbraio 2025 a

a

a

La finestra da cui solitamente si affaccia il Papa per pregare all’Angelus, la domenica mattina, è chiusa. Fa un certo effetto, non succede mai, se non in momenti drammatici. Il Papa è in ospedale, da venerdì scorso, non ci sarà in questa mattina di sole, i fedeli sono pochi, a piccoli gruppi, mentre la basilica è mezza vuota, nonostante si stia celebrando la messa per il Giubileo degli artisti, l’assenza del Pontefice ha probabilmente ha dissuaso molti a partecipare, il che comincia a far preoccupare per i prossimi, incalzanti appuntamenti della fitta agenda dell’Anno Santo. E proprio il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, nella messa celebrata a San Pietro si rivolge ai presenti dicendo che «il nostro primo pensiero va a Papa Francesco. Preghiamo per la sua salute, ringraziamo la visione, il sostegno che lui ci offre sempre». La lettura dell’omelia “prevista” da Francesco per la celebrazione è un richiamo al passo delle Beatitudini proclamato durante la liturgia. Parole che «ribaltano la logica del mondo» invitando a «guardare la realtà con occhi nuovi» riconoscendo la bellezza «persino nella fragilità e nella sofferenza». (...)