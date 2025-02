Papa Francesco in un appartamento blindato: ecco perché è un brutto segnale

18 febbraio 2025 a

Papa Francesco è ancora ricoverato in ospedale. Il Pontefice ha trascorso la sua quarta notte al Gemelli di Roma, dove era arrivato per "un'infezione polimicrobica delle vie respiratorie". Intorno a lui, tanta apprensione visto che è stata rimodulata la terapia dopo gli esami e gli accertamenti hanno dimostrato "un quadro clinico complesso". Quadro che porta la sua degenza a essere più lunga del previsto.

Proprio questo quadro difficile, vista anche l'età, ha fatto sì che gli sia stato riservato al decimo piano del nosocomio romano un appartamento "blindato". Secondo quanto riferito da Repubblica il capo della Santa Sede è isolato, circondato solo da medici e del Vaticano, infermieri e dai suoi segretari. Non riceve categoricamente alcun ospite. Il Papa sarebbe allettato, tenuto al riparo in un ambiente asettico.

Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, lo ha descritto "di umore buono" e intenzionato a non voler trascurare i suoi "impegni". Tra questi la quotidiana video chiamata alla parrocchia di Gaza, intorno all'ora di cena, per esprimere la propria vicinanza alla popolazione e alla comunità cattolica. Intanto è stata annullata l'udienza giubilare di sabato. "A motivo delle condizioni di salute del Santo Padre, l'Udienza Giubilare di sabato 22 febbraio è annullata", fa sapere in un comunicato la sala stampa della Santa Sede precisando che "per la celebrazione della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi, in programma per domenica 23 febbraio, alle 9, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha delegato S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo".