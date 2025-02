Del Debbio inchioda l'Unione europea: "Se non hai fatto niente per 20 anni..."

19 febbraio 2025 a

Nella giornata in cui Emmanuel Macron ha convocato a Parigi i principali leader europei, una lezione all'Ue è arrivata da Paolo Del Debbio. Intervenuto a È sempre Cartabianca nella puntata in onda martedì 18 febbraio, il giornalista parla di "un'Europa che si sta lagnando come i bambini piccoli". Il volto di Rete 4 ricorda "il piagnisteo sul 'perché non ci coinvolgete'".

Il riferimento è alla guerra in Ucraina e a una possibile trattativa con la Russia mediata dagli Stati Uniti. Eppure - prosegue nello studio di Bianca Berlinguer - "l'Ue non può pensare di contare domani non avendo fatto nulla per venti anni, ossia la difesa comune, la politica estera comune. La invitano a fare che?". Una posizione, quella di Del Debbio, ampiamente condivisa dal ministro degli Esteri.

Antonio Tajani ha ribadito l'importanza di "essere uniti. Non bisogna nei momenti di difficoltà spaventarsi, fare vertici in continuazione, bisogna avere un progetto, essere determinati e sempre a testa alta con i nostri alleati americani e quando eventualmente ci sarà la trattativa anche con i russi per garantire la sicurezza dell'Ucraina e dell'Ue, europei e americani insieme". Da qui il monito: "Farei meno riunioni e darei meno l'impressione di essere nel panico, perché quando ci sono dei cambiamenti bisogna essere determinati e l'Europa non sempre dimostra di essere sicura di sé".