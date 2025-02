"Papa Francesco ha ricevuto l'unzione degli infermi": cosa sta succedendo al Gemelli

19 febbraio 2025 a

a

a

Papa Francesco si trova ancora in ospedale. Il Santo Padre è ricoverato da giorni al Gemelli a causa di una polmonite bilaterale. La situazione e il quadro clinico sono complessi, ma fonti vicine al Vaticano fanno sapere che è "autoventilato" e il suo cuore "regge molto bene". Secondo il Corriere della Sera Bergoglio ha ricevuto l’unzione degli infermi. Si tratta di una pratica normale tra i credenti malati e non è più la vecchia estrema unzione. A confermarlo il teologo mons. Mauro Cozzoli.

"Se oggi uno dice 'estrema unzione' dice un falso, questo sacramento dal fondamento biblico è mutato nella 'unzione degli infermi' che è anche ripetibile e si dà agli over 60, 65 come conforto psico-spirituale", spiega all'Ansa il cappellano di Sua Santità ed ex Direttore spirituale nel Pontificio Seminario Romano Maggiore. L'attuale consulente oggi al Dicastero della Fede non esclude che lo stesso papa Francesco l'abbia ricevuto, magari in qualche "celebrazione privata" precedente al ricovero al Gemelli.

"Visite inibite", poi l'imquietante cambio di programma: "Chi vedrà il Papa nel pomeriggio", ore d'angoscia

In ogni caso il cambiamento è sostanziale, perché quello di prima - nell'immaginario collettivo - era il sacramento dell'ultimo momento adesso invece il sacramento dell'unzione viene somministrato a persone che hanno compiuto i 60, 65 anni nell'ambito di una celebrazione comunitaria e si trovano a vivere una precarietà che può essere non solo fisica ma anche di tipo psico-spirituale. Tradotto: "Non è un sacramento che aiuta a morire - chiarisce Cozzoli -, anzi aiuta le persone in sofferenza". Bollettini più aggiornati sulle sue condizioni arriveranno sempre in serata per attendere che i medici traggano le loro conclusioni.