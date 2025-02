Papa Francesco, rispunta la lettera di dimissioni già firmata

19 febbraio 2025 a

Sono ore di apprensione quelle che vedono Papa Francesco in ospedale. Il Pontefice è ricoverato al Gemelli a causa di una polmonite bilaterale. La notte appena trascorsa è stata "tranquilla", Bergoglio è "autoventilato" e si alza per sedersi in poltrona. Eppure il bollettino quotidiano non diminuisce la preoccupazione. È tornata infatti a circolare la notizia della lettera di dimissioni. Firmata nel 2013, a pochi mesi dal suo insediamento, la missiva non ha a che vedere con la rinuncia del Pontefice al suo incarico.

A spiegarlo lui stesso in un'intervista rilasciata nel 2022 al quotidiano spagnolo Abc. "Le firmai e gli dissi: 'In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già". Non a caso anche Paolo VI firmò in anticipo le sue dimissioni. Da allora è diventata quasi una prassi per i pontefici, e già Pio XII per precauzione volle firmare una lettera di dimissioni nel caso fosse stato catturato dai nazisti.

"Papa Francesco ha ricevuto l'unzione degli infermi": cosa sta succedendo al Gemelli

All'epoca, quando consegnò la lettera al segretario di Stato Tarcisio Bertone, Bergoglio aveva difficoltà di deambulazione a causa della gonalgia. "Si governa con la testa, non con il ginocchio". Parole che già allontanavano l'ipotesi dell'autolicenziamento, sottolineando che il pontificato è "ad vitam" e dicendo che la sua lettera di dimissioni era stata firmata solo per casi estremi: "L'ho fatto nel caso che io abbia qualche problema di salute che mi impedisca di esercitare il mio ministero e di non essere pienamente cosciente per poter rinunciare. Questo però non vuol affatto dire che i Papi dimissionari debbano diventare, diciamo così, una moda, una cosa normale. Benedetto ha avuto il coraggio di farlo perché non se la sentiva di andare avanti a causa della sua salute. Io per il momento non ho in agenda questo. Io credo che il ministero del Papa sia ad vitam". E ora in tanti si chiedono se questo sia uno di quei casi estremi.