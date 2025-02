Otto e Mezzo, Massimo Cacciari sbotta: "Sinistra del cavolo, diciamo le cose"

24 febbraio 2025 a

a

a

"Questo nuovo ordine mondiale imposto da Trump quanto può funzionare e quanto può durare?". La domanda Lilli Gruber la rivolge direttamente a Massimo Cacciari. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 24 febbraio su La7, il filosofo non attende a replicare: "Nessuno può sognarsi di imporre un nuovo ordine mondiale, chi lo pensa è un pazzo. Questo può nascere solo da un equilibrio multilaterale. Solo così si potrà evitare una guerra. Anche Trump, in fondo, ha cambiato visione. Lui non vuole fare un'egemonia americana".

Ma a scatenare l'ex sindaco di Venezia ci pensa Giovanni Di Lorenzo. Il direttore di Zeit fa notare che Trump non si è congratulato con Friedrich Merz per la vittoria alle urne in Germania. Parole che non trovano del tutto d'accordo Cacciari: "Eh va beh, ha detto che è una grande giornata per la Germania. Non si sarà complimentato, ma lo ha detto. Ma dai su".

"Se succede, Meloni ha vinto". Bocchino zittisce tutti, cala il gelo a Otto e mezzo | Video

In ogni caso per il filosofo "la destra non si è rafforzata con Trump, forse perché c'è una sinistra del cavolo, no? Diciamole queste cose". Insomma, sinistra smentita. Soprattutto Annalisa Cuzzocrea, convinta che "bisogna capire se l'obiettivo del tycoon sia quello di spaccare l'Unione europea o no".