Carlos Alcaraz, Paolo Bertolucci non si contiene: "Ma non ti vergogni?"

lunedì 11 agosto 2025
1' di lettura

Quando è troppo è troppo. Lo sappiamo, da quando nel mondo esistono i social, tutti si sentono in diritto di dire la propria su qualsiasi ambito. Specialmente riguardo allo sport, dove tutti sono ct della Nazionale o grandi esperti di tennis. E c'è persino qualcuno che è arrivato a definire Carlos Alcaraz - non proprio l'ultimo arrivato - un "coglion***". Così è dovuto intervenire Paolo Bertolucci per difendere lo spagnolo dal pesante insulto.

"Scusate ma i momenti di vuoto che ha in partite che dovrebbero vincere in ciabatte stanno iniziando a diventare veramente imbarazzanti, altro che 'lo fa per intrattenere' no bro lo fa perché è un coglion*** - ha commentato un utente su X - e oggi è stato graziato che aveva questo contro".

Paolo Bertolucci non ha avuto la minima esitazione e ha replicato così al pesante insulto: " Ma non vi vergognate a dare del 'coglion***' a un ragazzo di 22 anni n. 2 del mondo? Nel vostro lavoro come siete messi in classifica? ". Un pensiero condiviso anche da altri utenti su X: "Il mondo è pieno di coglioni, di certo però non Carlos Alcaraz", ""Dal divano di casa tutti N.1 al mondo...", ""Ahahahahaha ma questi so proprio fulminati".

tagcarlos alcarazpaolo bertolucci

Leonardo Iannacci
