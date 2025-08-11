Jennifer Aniston, "battaglia durissima": la verità su Matthew Perry

"Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile": Jennifer Aniston lo ha detto a proposito degli sforzi per aiutare Matthew Perry, co-star nella sit-com Friends, nella ua lotta contro la dipendenza. "Ma sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo - ha spiegato l'attrice in un'intervista a Vanity Fair - perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Per quanto sia stato doloroso per noi e per i fan, una parte di me pensa che forse sia stato meglio così. Sono felice che non soffra più".

Parlando delle sue origini, invece, la Aniston ha rivelato di essere davvero grata: "Vengo dal nulla. Eravamo al verde. Qui non c’è nessuna nepo baby". Centrale nella sua vita e nella sua carriera il suo rapporto con il padre, a proposito del quale ha detto: "Ho sempre cercato la sua approvazione, era la cosa che mi spingeva avanti, ma anche la mia più grande delusione: cercare di impressionare e dimostrare il proprio valore a un uomo che non era in grado di dare più di tanto. Sentivo che, se fossi riuscita a sfondare come attrice, mi avrebbe amata quanto io amavo lui".