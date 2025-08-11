Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Jennifer Aniston, "battaglia durissima": la verità su Matthew Perry

lunedì 11 agosto 2025
Jennifer Aniston, "battaglia durissima": la verità su Matthew Perry

1' di lettura

"Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile": Jennifer Aniston lo ha detto a proposito degli sforzi per aiutare Matthew Perry, co-star nella sit-com Friends, nella ua lotta contro la dipendenza. "Ma sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo - ha spiegato l'attrice in un'intervista a Vanity Fair - perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Per quanto sia stato doloroso per noi e per i fan, una parte di me pensa che forse sia stato meglio così. Sono felice che non soffra più".

Parlando delle sue origini, invece, la Aniston ha rivelato di essere davvero grata: "Vengo dal nulla. Eravamo al verde. Qui non c’è nessuna nepo baby". Centrale nella sua vita e nella sua carriera il suo rapporto con il padre, a proposito del quale ha detto: "Ho sempre cercato la sua approvazione, era la cosa che mi spingeva avanti, ma anche la mia più grande delusione: cercare di impressionare e dimostrare il proprio valore a un uomo che non era in grado di dare più di tanto. Sentivo che, se fossi riuscita a sfondare come attrice, mi avrebbe amata quanto io amavo lui".

Matthew Perry, l'ultima richiesta: "Regina della ketamina, dammi una dose forte"

È passato quasi un anno da quel tragico 28 ottobre, il giorno della morte per overdose di Matthew Perry. "La...

E infine un aneddoto sull'ex Brad Pitt. Quando le è stato chiesto se parli mai di lui con l’amica Gwyneth Paltrow, la Aniston ha risposto: "Oh certo, come potremmo non farlo? Siamo ragazze. Ma ci scambiamo anche consigli sul benessere, ci chiediamo: 'Tu cosa fai per questo? Hai un medico nuovo per quest’altro?'".

Matthew Perry, morto per colpa della ketamina? Chi hanno arrestato

Colpo di scena sulla morte del celebre protagonista della sitcom "Friends", Matthew Perry. Secondo quanto ripo...

Tradimenti Michelle Obama sgancia una bomba su Barack: corna?

Gossip bollente "Michelle non vuole fingere": inferno a casa Obama? Spunta Jennifer Aniston

Indiscrezioni e gossip Barack Obama, crisi con Michelle? La voce clamorosa: frequenta Jennifer Aniston

tagjennifer anistonmatthew perry

Tradimenti Michelle Obama sgancia una bomba su Barack: corna?

Gossip bollente "Michelle non vuole fingere": inferno a casa Obama? Spunta Jennifer Aniston

Indiscrezioni e gossip Barack Obama, crisi con Michelle? La voce clamorosa: frequenta Jennifer Aniston

ti potrebbero interessare

1400x933

Michelle Obama sgancia una bomba su Barack: corna?

311x176

"Michelle non vuole fingere": inferno a casa Obama? Spunta Jennifer Aniston

Carlo Nicolato
652x368

Barack Obama, crisi con Michelle? La voce clamorosa: frequenta Jennifer Aniston

498x364

Jennifer Aniston, fisico mozzafiato a 55 anni? "Ecco il segreto": cosa ha svelato