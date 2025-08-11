Indiana Jones, l'archeologo Ford non passa di moda

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Indiana Jones” /Italia1)

8.4% di share con punte oltre 1 milione di telespettatori che trasformano Italia 1 nella terza rete in prime time sabato staccando Rai 2, Rai 3, Rete 4 e La7. Il terzo capitolo della saga creata da Spielberg datato 1989, girato anche a Venezia, si conferma all’ennesima replica un exploit di ascolti.

In Indiana Jones e l’ultima crociata il famoso archeologo interpretato da Harrison Ford va alla ricerca del Santo Graal insieme a suo padre (Sean Connery) ma vengono ostacolati da malvagi nazisti che tentano di impossessarsi del leggendario calice di Gesù. Tutta questa cinematografia, benché prodotta dalla iper sinistroide Hollywood, ha avuto un ritorno di fiamma grazie al fenomeno Trump. Significative le scene che maggiormente hanno coinvolto il pubblico con picchi sopra il 10% di share, in particolare quando nel finale devono capire qual è il Graal e Indiana lo riconosce in una modesta coppa di legno. Film perfetto per il target di Italia 1 con una forte componente maschile (9% di share), molti millennial (10%) e 5mila utenti connessi dai device.