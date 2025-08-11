Reazione a Catena, "mai sentita": polemica dopo la puntata

Gli Intrepidi, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dagli Alta Velocità nella puntata in onda questa sera, lunedì 11 agosto. I nuovi concorrenti hanno spiegato di venire in parte da Napoli e in parte da Milano. all'Intesa Vincente, però, ad avere la meglio sono stati gli Intrepidi, la squadra composta da Anna, Mariarita e Dino, che hanno centrato 8 parole contro le 7 degli sfidanti.
I campioni, dunque, sono arrivati all'ultima catena con 93mila euro. E poi all'ultima parola con 5.813 euro. Il primo indizio era Piazza, il secondo iniziava con Ca e terminava con O, ignoto il terzo, che gli Intrepidi hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 2.907 euro. Si trattava della parola Montalbano. A quel punto Anna, Mariarita e Dino hanno puntato tutto su Calvo e hanno indovinato.
Reazione a catena, telespettatori in rivolta contro gli Intrepidi: "Leone o cavallo?"Ieri, domenica 10 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game show di Rai 1 condott...
Nonostante la bravura dei campioni, qualche telespettatore ha espresso dei dubbi sulla soluzione dell'ultima parola. "Calvo, in piazza, non l'avevo mai sentita #reazioneacatena", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Non capisco piazza-calvo". Un altro telespettatore, invece, ha fatto i complimenti agli Intrepidi: "Io questi tre li adoro".
Calvo, in piazza, non l'avevo mai sentita #reazioneacatena— Riccarda Boattini (@RBoattini) August 11, 2025