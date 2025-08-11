Reazione a Catena, "mai sentita": polemica dopo la puntata

Gli Intrepidi, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dagli Alta Velocità nella puntata in onda questa sera, lunedì 11 agosto. I nuovi concorrenti hanno spiegato di venire in parte da Napoli e in parte da Milano. all'Intesa Vincente, però, ad avere la meglio sono stati gli Intrepidi, la squadra composta da Anna, Mariarita e Dino, che hanno centrato 8 parole contro le 7 degli sfidanti.

I campioni, dunque, sono arrivati all'ultima catena con 93mila euro. E poi all'ultima parola con 5.813 euro. Il primo indizio era Piazza, il secondo iniziava con Ca e terminava con O, ignoto il terzo, che gli Intrepidi hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 2.907 euro. Si trattava della parola Montalbano. A quel punto Anna, Mariarita e Dino hanno puntato tutto su Calvo e hanno indovinato.