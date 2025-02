Papa Francesco, la bomba di Massimo Franco sulla sua salute: "Come se niente fosse, forse delle veline..."

26 febbraio 2025 a

Come sta Papa Francesco? Anzi, come sta "davvero" Papa Francesco? La domanda che qualcuno definirebbe tendenziosa è di David Parenzo, che a L'aria che tira su La7 analizza gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del Pontefice che rimbalzano più volte, quotidianamente, tra fonti vaticane e Policlinico Gemelli di Roma. A quasi due settimane dal ricovero del Santo Padre, infatti, resta una fitta coltre di mistero sulla sua polmonite bilaterale.

"Un Papa che, ci tengono a farci sapere, non sta ancora benissimo e non è completamente fuori pericolo ma è al lavoro... Ci sono tanti dettagli che filtrano, penso a Salvo D'Acquisto beato - ricorda il giornalista -. Anche questi atti che il Papa sta facendo dall'ospedale sono non voglio dire 'politici', perché potrebbe venire equivocato, ma un modo per dire 'non solo ci sono, ma sono lucido, presente e governo Santa Romana Chiesa".

"Ecco la data della lettera firmata dal Papa": un dettaglio dal Gemelli che stravolge gli scenari

"Mi pare che la strategia sia quella di accreditare un Papa che continua come se niente fosse - conferma Massimo Franco, una delle primissime firme del Corriere della Sera -, che ci sia una normalità nel governo della Chiesa, che il Papa continua a prendere decisioni. Forse è qualcosa che è un po' esagerato rispetto alla situazione che noi vediamo o meglio che cerchiamo di decifrare riguardo alle sue condizioni di salute".

Papa Francesco, "ossigeno ad alti flussi". Tac ai polmoni, il dettaglio decisivo dalla stanza del Gemelli