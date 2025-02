Bignami spiana la sinistra: "Dissociati dalla realtà, impazzite per Trump e tacete sui bimbi ammazzati"

26 febbraio 2025 a

Basta un video generato da intelligenza artificiale a far impazzire la sinistra. Si parla di uno dei casi del giorno, il video postato da Donald Trump che mostra la Striscia di Gaza che si immagina: locali, ballerine, Elon Musk che fa piovere soldi dal cielo, statue del tycoon, divertimenti e chi più ne ha più ne metta.

Come detto, un video che ha letteralmente fatto impazzire la sinistra, che ha colto la palla al balzo per attaccare in massa il presidente degli Stati Uniti e per chiedere a Giorgia Meloni di dissociarsi da quelle immagini, questo in virtù dei buoni rapporti tra la premier e Trump. Un delirio, appunto.

Il tema tiene banco anche a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, dove tra gli ospiti c'era Galeazzo Bignami, deputato di FdI, il quale spiega: "Il video può piacere o non piacere, a me non piace. Ma è un video creato dall'intelligenza artificiale", premette.

"Però non ho sentito una parola di condanna che sia una per un video vero, non ho sentito D'Alema, Bersani, Magi, non ho sentito tutta la sinistra". Il video di cui parla Bignami è quello "della restituzione delle salme della famiglia Bibas, due bambini uccisi da quelle bestie di Hamas. E la sinistra si indigna per un video artificiale creato dalla mente magari con qualche problema di qualcuno e non dice una parola sulla realtà che quelle bestie di Hamas ci hanno consegnato", tuona.

"Voi avete un problema, una dissociazione con la realtà: condannate prima la realtà di quello che accaduto, poi potete venire a dire qualcosa su altro. Voi avete un'ossessione per Trump, Meloni, Musk, i fascisti, i nazisti. E la realtà, quella dei nazisti veri di Hamas, la ignorate. Nemmeno una parola di condanna. Beppe Sala si è anche rifiutato di accendere le luci per commemorare quelle due piccole vittime e la loro mamma", conclude Bignami con una stoccata contro il sindaco di Milano.