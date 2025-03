"Sono il fidanzato di Giorgia": l'uomo delle bufale ora fa un appello a pochi giorni dal processo

03 marzo 2025 a

Appello di Gian Marco Saolini a Giorgia Meloni. L'inventore delle bufale virali sul web dovrà presentarsi il prossimo 11 marzo in un'aula di tribunale perché denunciato dalla premier per diffamazione aggravata. I fatti risalgono al 2020, quando - in piena pandemia - truppe di complottisti credevano che il coronavirus venisse attivato grazie alle antenne 5G. Ecco allora che Saolini prendeva la palla al balzo e pubblicava una sua foto con la leader di Fratelli d'Italia e la scritta: "Lui è Gian Marco Saolini, proprietario della 5GMS Spa, attuale fidanzato di Giorgia Meloni. Con il suo appoggio politico sta installando antenne per il 5G in tutta Italia senza controlli". Una vera fake news non passata inosservata a Meloni.

E così, a pochi giorni dal processo, l'imprenditore romano ha voluto lanciare un appello alla premier: "Non ero ancora mai finito a processo per satira politica - dice nel video -. Questo breve appello è per te, Giorgia, rimetti la querela. L'11 marzo andiamo in un prato, andiamo a fare un pic-nic, liberiamo i tribunali, lasciamo che si occupino delle cose realmente importanti".

Saolini ha cominciato la sua "carriera" da troll del web con il sito "Il Corriere del corsaro", dove venivano pubblicate notizie false ma che stuzzicavano gli istinti di un determinato pubblico, complottisti compresi. Da lì ha cominciato poi a realizzare video e meme che però in tanti - seppur falsi - ritenevano veri. Una sorta di "divertimento", come l'ha più volte definita lui che - ha sempre precisato - "nella vita mi occupo di altro".