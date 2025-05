Otto e Mezzo, Tomaso Montanari contro Meloni e i suoi elettori: "Sudditi, ignoranza"

Tomaso Montanari interpellato da Lilli Gruber . A Otto e Mezzo, nella puntata in onda venerdì 2 maggio su La7, si torna a parlare dell'intervista rilasciata da Giorgia Meloni all'Adnkronos. Qui - spiega la conduttrice - la premier ha detto chiaro e tondo: "Con Trump leali ma non subalterni". Quanto basta a scatenare il rettore dell'Università per stranieri di Siena: "Non siamo subalterni? Se lo si deve precisare è perché sa bene che Trump è imprevedibile. Io non vedo questo moderatismo. Nell'intervista ha ribadito la necessità del premierato e del controllo dei magistrati, tutto questo non è affatto moderato ".

Gli attacchi di Montanari a Meloni non sono nuovi. Basti pensare che a PiazzaPulita sul presidente del Consiglio commentava: "Il problema della Meloni non è il fascismo, ma che non si veda troppo che sono fascisti. Una doppia verità in cui la preoccupazione ossessiva è: la linea è che il fascismo non è un problema, se si vede troppo che sono fascisti questa linea cade". E ancora: "Ma n0n c'è mai nessuna discussione sul fatto di avere una distanza da quelle idee, da quella retorica, è pacifico nella chat che lo sono tutti, lei compresa, solo che non si deve far vedere".