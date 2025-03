4 di Sera, Bignami spiana la firma di Repubblica: "Ho capito bene? Gli mandi la Boldrini?"

04 marzo 2025 a

a

a

Confronto a tratti imbarazzante a 4 di Sera, su Rete 4, tra il giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli da un lato e l'ex ministro Claudio Martelli e il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami.

"Quello che sta facendo l'Europa oggi doveva essere affrontato anni fa - premette Pucciarelli -. C'è poi una contraddizione in termini: se vuoi cercare la pace non puoi favorire politiche di riarmo", è la polemica con Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue.

"Non ho capito proprio, scusami", lo interrompe Bignami. "Ritieni che in questo momento cercare un riarmo dell'Europa non favorisca la pace? Ho capito questo?". "Esatto - replica il giornalista di Repubblica -, se cerchi la pace non aumenti le spese militari, mi pare evidente. E' un atto che sicuramente non favorisce il dialogo". "Capito, quindi noi per fermare Putin gli mandiamo la Boldrini, Fratoianni e Bersani sperando che gli facciano paura", è la sarcastica replica del deputato di FdI.

"800 miliardi per il riarmo", il piano di guerra di Ursula von der Leyen scatena la polemica

A Pucciarelli non va bene nemmeno sul versante Martelli. Dal suo studio di casa, l'ex esponente socialista (peraltro marito della deputata del Pd Lia Quartapelle) lo rintuzza con parole chiare e nette: "Parlare di pace associando l'idea del disarmo o tutt'al più di un mancato riarmo in funzione della deterrenza, è un concetto al limite della farneticazione. Esistono guerre giuste e guerre ingiuste caro Pucciarelli".