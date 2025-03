Elon Musk replica e attacca il ministro polacco: "Stai zitto, omuncolo"

09 marzo 2025 a

a

a

La risposta di Elon Musk non si fa attendere. Il patron di Tesla replica su X al ministro degli Esteri della Polonia, Radoslaw Sikorski. Il motivo? La critica di un messaggio in cui lo stesso magnate aveva rilanciato i richiami a cercare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, affermando che Starlink è "la spina dorsale dell'esercitoucraino" e che l'intero fronte sarebbe collassato se avesse spento l'accesso al sistema di comunicazioni satellitare. "Starlink per l'Ucraina è pagato dal ministero della digitalizzazione della Polonia al costo di circa 50 milioni di dollari l'anno. A parte l'etica di minacciare la vittima di un'aggressione, se Space X si rivelasse inaffidabile - ha scritto il ministro polacco - saremo costretti a cercare altri fornitori".

Ecco allora che Musk commenta così: "Stai zitto, omuncolo. Pagate una frazione del costo e non c'è sostituto per Starlink". Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista a Fox news difende i tagli decisi dal Dipartimento per l'efficienza di Musk. "Ha fatto capire alla gente quante persone dovrebbero essere tagliate. Normalmente si taglia il 4% della forza lavoro, lui ha detto di tagliare il 50%, il 60%. Ha fatto un ottimo lavoro, ma ne sta pagando il prezzo. Musk è un vero patriota".

Proprio mercoledì sera Musk si è riunito a porte chiuse con i repubblicani della Camera e ha illustrato il lavoro che il Doge sta facendo per individuare gli sprechi. "Elon non licenzia nessuno", ha detto il deputato repubblicano Richard Hudson dopo l’incontro. "Non ha autorità di assumere e licenziare – ha aggiunto -. Il presidente gli ha dato il potere di andare a scoprire queste informazioni, tutto qui". Ovvero quante persone lavorano in ciascun dipartimento, quali sono le loro mansioni, quante di queste potrebbero essere licenziate per ottenere i risparmi promessi in campagna elettorale.