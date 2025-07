Gabriella Greison, una fisica non può avere un fisico spaziale

Gabriella Greison è una fisica nucleare e ha pure un fisico bestiale. Per molti che affollano i social le due cose non stanno insieme perché per questi subumani se una donna parla di particelle subatomiche non può avere una scollatura spaziale e due occhi che fanno scintille. Una scienziata dev’essere vestita come una suora, con lenti grosse così a dimostrare che si è consumata gli occhi sui libri e poi, ovvio, dev’essere bruttina, meglio se con qualche chilo in più e i capelli un po’ arruffati perché se studi non hai tempo per andare in palestra né dal parrucchiere.

Invece no. Greison ha osato indossare un abito verde smeraldo leggero, estivo, con una scollatura generosa come il suo seno. Era in partenza per Taormina dov’era invitata al teatro greco a fare da madrina alla consegna delle lauree dell’Università di Messina. Qui, oltre a migliaia di studenti, l’aspettavano quarantaquattro gradi che non poteva certo affrontare bardata come fosse Natale.

Greison è una divulgatrice che riesce a trasformare formule astruse in storie appassionanti, scrive libri che diventano prima longseller poi spettacoli teatrali, è seguitissima sui social e, mentre aspettava il volo per la Sicilia, ha registrato un video per condividere l’emozione di andare a parlare a dei giovani di scelte coraggiose, di rivoluzioni silenziose, di strade che portano lontano, di errori che non sempre sono sconfitte e invece....