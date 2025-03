Vannacci interrompe la diretta per umiliare Parenzo: "Mi hanno detto come vuole farsi chiamare ora"

11 marzo 2025 a

a

a

Più che la "solita gag" in diretta, quella del generale Roberto Vannacci è una irruzione in piena regola, un blitz militare o giù di lì a L'aria che tira. Con il conduttore David Parenzo che ancora una volta è costretto a fare buon viso al cattivo gioco del suo ospite (imprevisto?).

L'inviata di La7 Ludovica Ciriello sta riferendo da Bruxelles sui fatti della mattinata, dalla conferenza della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen sul piano Rearm Europe alla piazzata dei pentastellati in strada, guidati da Giuseppe Conte in persona.

Nei corridoi dell'Europarlamento, la giornalista viene raggiunta da Vannacci, che interviene di peso. "Vedo che qui c'è il generale", annuncia lei. Neanche il tempo di finire la frase e l'europarlamentare leghista si impossessa del microfono e dell'auricolare: "Ma che succede, chi c'è dall'altra parte?", domanda malizioso.