L'Aria Che Tira, fanno vedere a Bonelli il telefono e lui perde le staffe

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana rivendica alcune sue dichiarazioni rilasciate al Foglio. E proprio su Ultima generazione: "Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Io non farei atti di disobbedienza che danneggiano le persone che vanno a lavorare, non li faccio e non li condivido. Ma rispetto a quello che viviamo, pensare che oggi il problema siano i ragazzi di Ultima generazione è enormemente ipocrita: le loro sono iniziative simboliche, quelle del governo in materia di politica energetica sono ben peggiori e danneggiano profondamente i portafogli delle famiglie italiane".

Qui il botta e risposta Bonelli-Giubilei a L'Aria Che Tira