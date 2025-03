Ilaria Salis, figuraccia a L'aria che tira: "Abile e arruolata", a Mulè bastano due parole

11 marzo 2025 a

"Abile e arruolata". A Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, bastano due parole e una semplice domanda per mettere in clamoroso imbarazzo politico Ilaria Salis, collegata da Bruxelles con L'aria che tira, su La7.

Ludovica Ciriello, l'inviata di David Parenzo, chiede conto alla europarlamentare di Avs del piano Rearm Europe presentato da Ursula Von der Leyen e l'attivista antifascista, dopo aver precisato di far parte del gruppo The Left, con fare un po' macchinoso da lezione imparata a memoria spiega: "Rifiutiamo in blocco, perché siamo contrari all'aumento delle spese militai. Ogni euro in più che viene dedicato al riarmo è un euro che viene tolto al welfare. Inoltre, questo riarmo, un potenziamento degli eserciti nazionali, può creare un'escalation pericolosa che potenzia la possibilità di scontri armati".

Dallo studio, Mulè vicepresidente della Camera interviene: "Se ci fosse l'esercito comune europeo troverebbe il consensodi The Left?". "Una capacità di difesa è un male necessario - si sbilancia la Salis -, quindi ci sono due possibilità. O la difesa nazionale o una integrazione dei sistemi di difesa a livello europeo. Questa opzione avrebbe due vantaggi: un potenziale abbattimento delle spese militari attraverso l'economia di scala e la razionalizzazione delle risorse. E scongiurerebbe il rischio di scontri armati tra i Paesi dell'Unione".

Mulè esulta: "Abile e arruolata, va benissimo onorevole Salis". Forse temendo una fuga in avanti, l'europarlamentare di Avs prova a correggersi: "Ci sono anche i rischi. Finché si parla di integrazione di difesa è un discorso, ma in questo momento non mi sentirei di parlare di esercito europeo perché c'è un deficit di controllo democratico, c'è uno sbilanciamento dei poteri a favore della Commissione Ue e a discapito del Parlamento europeo".